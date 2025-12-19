الأهلي يسترد الزبيدي وحامد

دخل ياسين الزبيدي، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخميس، التدريبات الاستعدادية لمواجهة الشرطة العراقي، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بحسب مصادر خاصة لـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الزبيدي «22 عامًا» تجاوز إصابة عانى منها بعد إجرائه عملية تنظيف الركبة قبل فترة التوقف.

وأضافت المصادر أن زميله المدافع ريان حامد «23 عامًا» تعافى من شدٍّ في وتر الركبة خلال مباراة النجمة الدورية، وشارك في التدريبات خلال اليومين الماضيين، ما يعني إمكانية مغادرته رفقة الزبيدي مع الفريق إلى بغداد لمواجهة الشرطة.

ويغيب الثلاثي السنغالي إدوارد ميندي حارس المرمى، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، لارتباطهم بالمشاركة مع منتخبات بلادهم في بطولة أمم إفريقيا التي تفتتح منافساتها الأحد المقبل في المغرب.