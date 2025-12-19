إبعاد عوار عن أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، غياب حسام عوار، لاعب فريق الاتحاد، عن كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق، الأحد المقبل، في المغرب.

وكشف الاتحاد المحلي أن حيماد عبدلي، نجم نادي أنجيه الفرنسي، هو من سيعوض عوار في قائمة منتخب الجزائر.

وأوضح أن عوار شعر بآلام عضلية خلال مران المنتخب الجزائري، الخميس، وبعد خضوعه لفحوصات تبين أنه يعاني من إصابة لا تسمح له بالمشاركة في أمم إفريقيا 2025.

وتغادر بعثة منتخب الجزائر إلى المغرب، الجمعة، على متن طائرة خاصة.

يشار إلى أن منتخب الجزائر، الذي توج باللقب عامي 1990 و2019، يلعب في المجموعة الخامسة برفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.