إنزاجي يعتمد الربيعي بدلا من بونو

يتجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى اعتماد محمد الربيعي حارسًا أساسيًا بدلًا من المغربي ياسين بونو المشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها، الأحد المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الحارس الفرنسي ماتيو باتويي غاب عن تجريبية نيوم الأربعاء، على ملعب نادي الهلال بقرار فني من إنزاجي بعد اعتماده على الربيعي ضمن القائمة الأساسية التي خسرت المواجهة بهدفين لهدف.

وخلت قائمة الفريق الأساسية في تجريبية المحرق البحريني التي لعبت في العين الإماراتية من اسم باتويي، إذ اعتمد إنزاجي على الربيعي.

وزج إنزاجي بماتيو أمام الشرطة العراقي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة التي كسبها الفريق بنتيجة خمسة أهداف دون رد، وخرج بشباك نظيفة في أول مباراة يشارك فيها.

ويتأهب الأزرق لمواجهة مضيفه الشارقة الإماراتي في 22 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعدها بأربعة أيام يستقبل الخليج على ملعب «المملكة أرينا» في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 23 نقطة في ترتيب دوري روشن السعودي بعد مضي تسع جولات، ويعتلي صدارة مجموعة «الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الخامسة.