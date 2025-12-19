سلوت: تجاوزت خلاف صلاح

أكد الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، عدم وجود أي خلافات مع محمد صلاح عقب الانتقادات التي وجهها الأخير للنادي، مشيرًا قبل ​أن يحل فريقه ضيفًا على توتنام في الدوري الإنجليزي، السبت، إلى أن الطرفين «تجاوزا الأمر تمامًا».

ولعب صلاح دورًا محوريًا في الفوز 2ـ0 على برايتون آند هوف ألبيون، السبت الماضي، على الرغم من الأجواء المتوترة التي سبقت المباراة عقب الانتقادات الحادة التي وجهها اللاعب المصري للنادي.

وقال سلوت للصحافيين، الجمعة:«قلت الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الأقوال. تجاوزنا الأمر، وكان ضمن ‌التشكيلة وأول تبديل أجريته. ‌الآن لديه بطولة أمم إفريقيا وسيخوض ‌مباريات ⁠كبيرة، لذا ​من ‌العدل تركيز كل الاهتمام عليها».

واعتمادًا على مدى تقدم منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، قد يغيب صلاح عن سبع مباريات بداية من مواجهة السبت.

ويحتل فريق المدرب سلوت المركز السابع برصيد 26 نقطة، بفارق عشر نقاط عن المتصدر أرسنال، بينما يأتي توتنام في المركز 11 بفارق أربع نقاط خلف ليفربول.

وسيفتقد مدرب ليفربول كودي جاكبو وجو جوميز مجددًا، ⁠السبت، لكن من الممكن أن يشارك دومينيك سوبوسلاي، الذي اضطر للخروج قرب النهاية ‌من مباراة برايتون بسبب إصابة في الكاحل.

وأضاف ‍سلوت:« تدرب دومينيك الخميس للمرة الأولى، وسنرى اليوم حالته. مشاركته أساسيًا أمام توتنام تعتمد كليًا على ‍أدائه الجمعة في التدريبات، وبعد ذلك سنتحدث مع اللاعب والطاقم الطبي، إذا شعر اللاعب بالجاهزية وأدى كل المطلوب منه، فسيبدأ المباراة. لو كان لائقًا تمامًا، سيكون أساسيًا».

وحافظ ليفربول على سجله خاليًا من الهزائم في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وسيسعى لمواصلة الزخم على الرغم من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين.