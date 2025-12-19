«فيفا» يوقف 15 ناديا سعوديا

ضمت أحدث قائمة أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للأندية الممنوعة من قيد اللاعبين 15 فريقا سعوديًّا ، بينهم الشباب وضمك والرياض من دوري «روشن».

ويُحدِّث «فيفا» القائمة دوريًّا، وفق القرارات الصادرة عنه في القضايا المرفوعة ضد الأندية.

وفي النسخة الأحدث، الأربعاء، وردت أسماء أندية ضمك، الشباب، الشعلة، أحد، السد، الباطن، الوحدة، العين، الوطن، نجران، العين، الجندل، المحمل، الرياض والصفا.

وجاء أحدث القرارات ضد نادي ضمك بإيقاف قيده لمدة 3 فترات يوم 16 من الشهر الجاري ،جراء مستحقات متأخرة لم يتم دفعها لأحد اللاعبين أو المدربين السابقين.

وأصدر «فيفا» قرارين بحق نادي الشباب وإيقافه 6 فترات قيد بـ3 فترات لكل قرار، إذ صدر قرار بحقه في 4 نوفمبر الماضي، وبعده قرار آخر في 12 من الشهر ذاته.

وتصدر نادي أحد قائمة الأندية السعودية الأكثر عقوبات بـ15 قرارًا ، وجاء بعده الجندل،الوحدة ,والعين بـ4 قرارات.

وتعرض نجران والصفا لقرارين من جانب «فيفا» وواحد ضد المحمل والرياض والباطن والوطن والسد.