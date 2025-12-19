مبادرة «سفراء الإعلام» تطلق أولى ورشها التدريبية

أطلقت مبادرة «سفراء الإعلام»، إحدى مبادرات المنتدى السعودي للإعلام 2026، بالتعاون مع مجتمع أسوة، أولى الورش التدريبية لنسختها الثالثة، بعنوان «القيادة الإعلامية في المؤسسات الإعلامية»، التي قدمها جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ.

وتضمنت الورشة عدة محاور هي: ملامح القائد الإعلامي الفاعل الذي شمل نقاط شخصية متوازنة تجمع بين الحزم والمرونة، والقدرة على إدارة العمل التحريري اليومي، ووعي التقنيات والتحولات الرقمية، ومهارة التعامل مع الأزمات والتحديات، وقيادة تقوم على العمل بروح الفريق، ولماذا تتراجع بعض القيادات؟ الذي ضم نقاط ضعف التكيف مع التحول الرقمي، والاعتماد على أنماط تقليدية، وغياب القراءة التفاعلية للجمهور، وعدم القدرة على بناء فرق متكاملة، بالإضافة لمحور أنماط القيادة في بيئة العمل الإعلامي، الذي استعرض نقاط القيادة التحويلية، والقيادة التشاركية، والقيادة التوجيهية، والقيادة التكيفية.

وتعد «سفراء الإعلام» بحسب القائمين على المنتدى مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين نخبة من طلاب وطالبات الجامعات المتخصصين في الإعلام، ليكونوا واجهة إعلامية متميزة تمثل السعودية في المحافل الدولية والمحلية، وتعمل المبادرة على تطوير مهارات المشاركين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتجارب ميدانية، وفرص تفاعلية مع مؤسسات إعلامية لتأهيل جيل من الإعلاميين الشباب القادرين على نقل الصورة الحقيقية للسعودية بطرق احترافية ومؤثرة.

وتضم مبادرة «سفراء الإعلام» نخبة من خبراء التدريب الإعلامي منهم، الدكتور عبد الرحمن نامي المطيري أستاذ العلاقات العامة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات العامة، والدكتور شاكر الذيابي أستاذ الإعلام المشارك بالجامعة السعودية الإلكترونية، والمتخصص في الصحافة والإعلام الرقمي واستراتيجيات الاتصال المؤسسي، ووليد الحربي المشرف العام على التواصل المؤسسي بوزارة الصحة، وأحمد القرني مدير التواصل والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.