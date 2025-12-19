أيتن تختار «حق ضايع» في رمضان

تعاقدت الممثلة المصرية أيتن عامر على بطولة مسلسل «حق ضايع»، والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته كل من أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، محمود عبد المغني، أحمد فؤاد سليم، محسن منصور، إلى جانب عدد من الفنانين جارٍ التعاقد معهم.

ورفض المخرج محمد عبد الخالق الكشف عن تفاصيل العمل، مكتفيًا بالتأكيد أن المسلسل يحمل موضوعات جديدة وأحداثًا متشابكة، وسيقدم شكلًا مختلفًا للدراما، مشيرًا إلى أن أيتن عامر ستظهر بشخصية جديدة كليًا على الجمهور.

وينتظر أن يبدأ فريق العمل التصوير داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، فور الانتهاء من تنفيذ ديكورات العمل.