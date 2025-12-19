الرئيسية / الصورة .. قصة

كويك ينال الذهب

2025.12.19 | 04:16 pm
السنغافوري إيزاك كويك يفوز على الإندونيسي بيما عبدي نيجارا ويحصد الميدالية الذهبية، الجمعة، في تنس الطاولة ضمن منافسات دورة ألعاب جنوب آسيا. (الفرنسية)
