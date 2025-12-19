هويلوند يسرق أضواء الصحافة العالمية

سرق الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم فريق نابولي الأول لكرة القدم، أضواء الصحافة العالمية بعد أن قاد السماوي إلى نهائي السوبر الإيطالي، الخميس، على حساب ميلان في الرياض.

وسلطت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الضوء على هويلوند، المُعار من مانشستر يونايتد، الذي تألق بصناعة الهدف الأول قبل أن يسجل الهدف الثاني القاتل، ليقود فريقه إلى الفوز 2ـ0 على ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وعنونت الصحيفة: «ميلان، أخطأ في السوق.. والفرق بين هويلوند ونكونكو ودي وينتر ظهر بوضوح في السوبر»، في إشارة إلى فرصة ميلان الضائعة للتعاقد مع الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كما علقت الصحيفة على عدم مصافحة ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، لنظيره أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، بعد نهاية المباراة، حيث غادر أليجري الملعب مباشرة عقب صافرة الحكم التي أعلنت خسارة فريقه في نصف النهائي.

أما شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد ركزت على تأهل نابولي إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بقيادة هويلوند، المهاجم المُعار من مانشستر يونايتد مع التزام بشراء نهائي بقيمة 44 مليون يورو، مع أمل النادي الجنوبي في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 11 عامًا.

من جانبها، منحت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» الإيطالية الحكم لوكا زوفيرلي تقييمًا منخفضًا «4.5/10»، مشيرة إلى أن انخفاض التقييم يعود بشكل أساسي إلى عدم احتسابه بطاقة حمراء على الفرنسي مايك مينيان، حارس ميلان، بعد تدخله على ماتيو بوليتانو، وحصل حكام تقنية الفيديو المساعد «VAR» على التقييم نفسه.