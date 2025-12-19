«فورمولا 1».. ستيفانو يشكك في عودة سباق ألمانيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، الجمعة، استعدادها التام لإجراء محادثات حول عودة سباق الجائزة الكبرى الألماني، فيما أبدى ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للمسابقة، تشككه في إمكانية حدوث ذلك في المستقبل القريب.

وصرح دومينيكالي لمجلة «موتورسبورت» أن هناك اهتمامًا كبيرًا من دول أخرى.

وأضاف:« الأمر الجيد هو أننا لسنا في عجلة من أمرنا، إذ نتلقى استفسارات كثيرة من أنحاء العالم. وإذا لم يعتبر السوق الألماني عودة «فورمولا 1» إلى ألمانيا كأولوية، فيتعين علينا تقبل ذلك والتطلع إلى المستقبل».

وأوضح دومينيكالي: «أرى بعض بوادر التحسن تلوح في الأفق، آمل أن يتطور هذا الوضع أكثر خلال الأشهر المقبلة، نحن مهتمون بالعودة إلى ألمانيا مع الجهة المنظمة المناسبة والعرض المناسب».

ويعود آخر سباق للجائزة الكبرى جرى بألمانيا إلى عام 2019 في هوكنهايم، في حين نظم آخر سباق بألمانيا عام 2020 في نوربورجرينج، والذي جرى خلال جائحة كورونا.

وأكد دومينيكالي: «الأمر لا يقتصر على المال فقط، يكمن التحدي في أن البنية التحتية الحالية في ألمانيا تتطلب استثمارات ضخمة لتطويرها بما يتماشى مع المعايير الحالية».