التايلاندي يتوج

2025.12.19 | 04:22 pm
توج التايلاندي ويرابون جونغجوهو، الجمعة، بالميدالية الذهبية في لعبة الملاكمة وزن المتوسط للرجال ضمن منافسات دورة ألعاب جنوب آسيا. (الوكالات)
