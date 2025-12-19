التايلاندي يتوج

توج التايلاندي ويرابون جونغجوهو، الجمعة، بالميدالية الذهبية في لعبة الملاكمة وزن المتوسط للرجال ضمن منافسات دورة ألعاب جنوب آسيا. (الوكالات)