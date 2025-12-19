الرئيسية / الصورة .. قصة

الاستعدادات مستمرة

2025.12.19 | 04:38 pm
يواصل المشاركون في بطولة كأس العالم للبياتلون التي تجمع بين التزلج على الثلج ورماية البندقية، الجمعة، استعداداتهم للمحفل الذي تستضيفه مدينة أنيسي، جنوب شرق فرنسا (الوكالات)
