الاستعدادات مستمرة

يواصل المشاركون في بطولة كأس العالم للبياتلون التي تجمع بين التزلج على الثلج ورماية البندقية، الجمعة، استعداداتهم للمحفل الذي تستضيفه مدينة أنيسي، جنوب شرق فرنسا (الوكالات)