الهلال يستعيد اليامي.. ومالكوم يغيب

غاب البرازيلي مالكوم فيليبي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن الحصة التدريبية، فيما شارك حمد اليامي الظهير الأيمن في جزء من التدريبات الجماعية حسبما أفاد ، النادي، الجمعة.

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن مالكوم لم يشارك في التدريبات نظير تعرضه لنزلة معوية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

أما حمد اليامي فقد شارك في جزء من التدريبات ضمن برنامج يستهدف عودته تدريجيًا إلى الفريق بعد إكماله برنامجه التأهيلي بعد معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام النجمة 14 نوفمبر الماضي ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

وتأتي عودة اليامي تأكيدًا لما أشارت إليه «الرياضية»، الأربعاء الماضي، حينما كشفت نقلًا عن مصادر خاصة أن حمد اليامي سينضم إلى التدريبات الجماعية مع زملائه خلال يومين، بعد تعافيه من إصابته ودخوله مرحلة ملامسة الكرة ضمن آخر مراحل تأهيله، كما تشكل عودة الظهير الأيمن دفعة مهمة للفريق الهلالي قبل مواجهة الشارقة الإماراتي الإثنين في سادس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ميدانيًا، عمد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق إلى تكثيف الحصة التدريبية التي جرت على ملعب النادي، إذ بدأها بالتركيز على النواحي اللياقية، ومن ثم فرض تدريبات تكتيكية عبر محطات متنوعة.

وقبل لقاء الشارقة، يتصدر الأزرق مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا بالعلامة الكاملة «15 نقطة» بعد مرور خمس جولات.