الهلال يتأهب

2025.12.19 | 06:29 pm
رفع فريق الهلال الأول لكرة القدم درجة تحضيراته، الجمعة، استعدادًا للقاء الشارقة الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة السادسة من منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة. (المركز الإعلامي ـ الهلال)
