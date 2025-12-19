الهلال يتأهب

رفع فريق الهلال الأول لكرة القدم درجة تحضيراته، الجمعة، استعدادًا للقاء الشارقة الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة السادسة من منافسات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة. (المركز الإعلامي ـ الهلال)