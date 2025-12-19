جوارديولا: لن أبقى في سيتي إلى الأبد

رفض الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، ​التكهنات المتعلقة بمستقبله مع النادي، وأصر على أن المحادثات بشأن العقد ليست على جدول الأعمال، على الرغم من التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيله في نهاية الموسم، لكنه أضاف أن فريقه ربما لا يكون جيدًا بما يكفي للفوز باللقب.

وعلى الرغم من أن فريق جوارديولا، الذي يستضيف وست هام يونايتد المتعثر، السبت، قد يتفوق على أرسنال، ويتقدم لصدارة الترتيب، مطلع الأسبوع المقبل، فإن وضع المدرب الإسباني كان أبرز محاور الحديث في المؤتمر الصحافي، الذي عقده الجمعة.

وقال جوارديولا للصحافيين: «دائمًا ما يُطرح علي هذا السؤال، لذلك عاجلًا أم آجلًا سأترك مانشستر سيتي».

وأضاف: «لدي 18 شهرًا متبقية في عقدي، ‌لذلك أنا سعيد جدًا بتطور الفريق. هذا السؤال يُطرح في ‌كل ⁠موسم».

وتابع: «ليست مناقشات. هذه نهاية الموضوع. لن أبقى هنا إلى الأبد. يجب أن يكون النادي مستعدًا، ولكن هذا الموضوع ليس مطروحًا الآن».

وأشارت تقارير إلى احتمالية أن يتولى إنزو ماريسكا المهمة خلفًا للمدرب الإسباني، على الرغم من أن مدرب تشيلسي نفى تلك التكهنات في وقت سابق من الجمعة.

وعندما تم الضغط عليه مرة أخرى بسؤال حول إمكانية استمراره مع سيتي في الموسم المقبل، قال جوارديولا بانزعاج: «أجبت على هذا السؤال قبل سؤالين بالفعل. أنا هنا. ما الذي سيحدث، من يدري؟».

وأضاف: «حتى لو ⁠كان عقدي يمتد لعشرة أعوام أو ستة أشهر، كرة القدم تتغير كثيرًا. أنا أركز الآن على مباراة وست هام، ثم ‌لعب الجولف مع والدي بعد بضعة أيام، وهذا كل شيء».

وعلى الرغم ‍من أن سيتي يتأخر بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر، فإن جوارديولا لا يعتقد أن فريقه قد وصل بالفعل إلى المستوى المطلوب للفوز ‍بالدوري.

وقال: «نحقق نتائج، ولكن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نفعلها بشكل أفضل. ما يساعد على ذلك هو العقلية والالتزام المذهل. لسنا في المستوى المطلب للفوز بالدوري».