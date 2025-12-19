الاتفاق يكسب تجريبية ضمك بثنائية

كسب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مواجهة ضمك التجريبية بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن تحضيراتهما لاستئناف دوري روشن السعودي.

وتقدَّم الاتفاق بالهدف الأول عبر الهولندي جيورجينيو فينالدوم عند الدقيقة 26، وعزَّز النتيجة عن طريق المصري أحمد كوكا في الدقيقة «56».

وينزل الاتفاق ضيفًا على نظيره الرياض، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، فيما يواجه ضمك نظيره القادسية السبت المقبل لحساب المرحلة ذاتها.