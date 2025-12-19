القضاء يؤيد حبس رمضان

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس الفنان المصري محمد رمضان عامين، ورفضت الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحقه، في القضية المتعلقة بنشر أغنية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وكانت محكمة جنح الدقي الجزئية قد أصدرت، في السادس من نوفمبر الماضي، حكمًا غيابيًا بحبس الفنان لمدة عامين، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، مع كفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

وجاء الحكم على خلفية بلاغ تقدم به أحد المحامين، اتهم فيه الفنان بنشر أغنية بعنوان «رقم واحد يا أنصاص» عبر موقع «يوتيوب» دون استصدار التصاريح القانونية المطلوبة، إضافة إلى احتوائها على عبارات اعتبرها البلاغ محرضة على العنف ومخالفة للقيم المجتمعية.

من جهتها، حاولت «الرياضية» التواصل مع محامي الفنان محمد رمضان، أحمد الجندي، للوقوف على مستجدات موقف موكله بعد تأييد الحكم، إذ أكد أن فريق الدفاع سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دون الكشف عن تفاصيل إضافية.