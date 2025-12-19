عدم الالتزام بالمواعيد والعبارات يقودان ناديه الجندي وفريال إلى القضاء

أكدت لـ «الرياضية» الممثلة المصرية نادية الجندي، تقديم بلاغ ضد الممثلة التونسية فريال يوسف التي شاركت في مسلسل «أسرار» أمامها ولم تلتزم بمواعيد التصوير وقالت: «كانت تغيب كثيرًا عن مواقع التصوير أثناء العمل وما تحاول القيام به الآن ما هو إلا محاولة منها لتغطية عدم التزامها».

على جانب آخر، أحال المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام البلاغ المقدم من محامي فريال يوسف ضد نادية الجندي إلى نيابة التجمع الخامس، وذكر في البلاغ المقدم أن «فريال شاركت في مسلسل «أسرار» الذي أنتجته شركة أفلام نادية الجندي للإنتاج ولم تحصل على مستحقاتها المالية كاملة وتحدثت عنها في عدد من اللقاءات المصورة بعبارات مسيئة».

وقدم محامي فريال يوسف مستندات تتضمن تسجيلات اللقاءات المصورة، وأكد تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات صحة الواقعة محل الشكوى، ما يمهد لاستدعاء نادية الجندي لاستجوابها رسميًا من قبل النيابة العامة.