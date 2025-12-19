ممتاز الطائرة.. 3 مواجهات في افتتاح الجولة الخامسة

تنطلق منافسات الجولة الخامسة للدوري الممتاز للكرة الطائرة السبت بثلاث مواجهات، حيث يستضيف الفتح فريق العُلا بصالة نادي الأول في الأحساء، فيما يستقبل النصر في صالته بالرياض نظيره الابتسام، ويحلّ الاتحاد ضيفًا على الخويلدية في اللقاء الذي يُلعب بصالة الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف.

ويحتل الفتح المركز السادس بأربع نقاط، بينما يدخل العلا المواجهة برصيد 8 نقاط في المركز الرابع.

ويملك النصر 5 نقاط وضعته في المركز الخامس، بينما يقبع الابتسام في ذيل الترتيب بلا رصيد نقطي مع مرور أربع جولات على المنافسة.

وتُختتم الجولة الأحد المقبل بالمواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي المتصدر بـ 12 نقطة والهلال الوصيف بـ11 نقطة في صالة وزارة الرياضة بالرياض، في قمة تحمل حسابات الصدارة، إذ يدخل الفريقان اللقاء بطموح اعتلاء المركز الأول ومواصلة المنافسة في الجولات المقبلة.