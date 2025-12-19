الاتفاق يبحث عن بديل كوكا

بدأت إدارة نادي الاتفاق دراسة عدد من ملفات اللاعبين الأجانب، تمهيدًا لاختيار بديل للمصري أحمد حسن كوكا في حال إتمام الإجراءات النظامية اللازمة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن نجاح التحركات الاتفاقية في التعاقد مع لاعب جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يتوقف على قدرة الإدارة في استخراج شهادة الكفاءة المالية المقرر صدورها 25 ديسمبر الجاري.

وانضم كوكا البالغ من العمر 32 عامًا إلى صفوف الاتفاق يوليو الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوهافر الفرنسي، لكن لم يشارك مع النواخذة سوى في خمس مباريات من أصل تسعة في دوري روشن السعودي نظير الإصابات والإيقافات ما تسبب في عدم رغبة الاتفاقيين باستمراره، خاصةً مع اقتراب عقده من نهايته، إضافةً إلى عودة الفرنسي موسى ديمبيلي بعد تعافيه من الإصابة وتوليه مركز المهاجم الأساسي.

وفي حال لم تكلل التحركات الاتفاقية بشأن قيد لاعب جديد في خانة كوكا بالنجاح، فإن الإدارة ستسعى للتعاقد مع مهاجم من مواليد 2004 حسب المصادر عينها.