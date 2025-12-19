دون لاوتارو وسومر.. الإنتر أمام بولونيا بتشكيل مختلف

يخوض فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم مباراة بولونيا، مساء الجمعة في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، بتشكيلٍ يمزج بين عناصر أساسية وبديلة، في إطار المداورة، ويضع نجومًا بينهم الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على مقاعد الاحتياط.

ويدخل الإنتر، الذي يدرّبه الروماني كريستيان كييفو، المواجهة، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، بالإسباني جوسيب مارتينيز في حراسة المرمى، بدلًا من السويسري يان سومر، الحارس الأساسي.

وفي عمق الدفاع، يلعب الإيطالي أليساندرو باستوني إلى جوار الهولندي ستيفن دي فري والألماني يان بيسيك، في ظل غياب الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي للإصابة.

على الجانب الأيمن، يشارك البرازيلي لويس هنريكي، لتعويض الهولندي المُصاب دينزيل دومفريس. على الجهة المقابلة من الملعب، ينشط الإيطالي فيديريكو دي ماركو، الظهير الأيسر.

ويُشكّل البولندي بيوتر زيلينسكي ثلاثية خط الوسط مع الإيطالي نيكولو باريلا والأرميني هنريك مختاريان، ويتجاور الفرنسي توماس تورام ومواطنه أنج يوان يوني في منطقة رأس الحربة في حين يجلس الهداف مارتينيز بين الاحتياطيين، وعددهم 13، منهم التركي هاكان تشالهانوجلو، نجم خط الوسط، وسومر، والمدافع السويسري مانويل أكانجي، والمهاجم الإيطالي بيو إسبوسيتو، ومواطنه دافيد فراتيسي، لاعب الوسط.

وإضافةً إلى دومفريس وأتشيربي، يفتقد الإنتر بسبب الإصابة إلى المدافع الإيطالي ماتيو دارميان.

ومع خوض «الأزرق والأسود» عدة بطولاتٍ الموسم الجاري، لجأ كييفو في أكثر من مناسبة إلى المداورة بين اللاعبين.