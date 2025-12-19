الأصفر ينطلق من «دار النصر».. وجيسوس يستعين بالشباب

استعان البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بعدد من لاعبي فئة الشباب لسد النقص الذي يعانيه نتيجة غياب اللاعبين الدوليين، وفق ما كشفت عنه مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ودشّن الأصفر العاصمي أولى حصصه التدريبية مساء الجمعة على مقر تدريباته الجديد «دار النصر»، المجاور لملعب الأول بارك في جامعة الملك سعود.

واشتملت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من الأفكار التكتيكية إلى جانب تدريبات لياقية، دون إجراء مناورة فنية، على أن يؤدي الفريق تدريبات صباحية السبت.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الرباعي عبد الرحمن غريب، وسامي النجعي، وعبد الملك الجابر، وأيمن يحيى، واصلوا تنفيذ برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابات، تمهيدًا لعودتهم إلى المشاركة في المباريات.

وشهدت التدريبات غياب اللاعبين الدوليين المنضمين إلى المنتخب السعودي، وهم: نواف العقيدي، وراغد النجار، وعبد الإله العمري، ونواف بوشل، وعبد الله الخيبري، عقب عودتهم أخيرًا إلى الرياض بعد المشاركة في بطولة كأس العرب، التي حقق خلالها الأخضر المركز الثالث.

كما يفتقد النصر خدمات نجمه السنغالي ساديو ماني، المنضم إلى قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة «27 نقطة»، عقب ختام منافسات الجولة التاسعة، فيما يستعد لمواجهة فريق الأخدود 27 ديسمبر الجاري على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.