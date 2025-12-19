«الأول بارك» يشهد أسرع هدف في تاريخ السوبر الإيطالي

أحرز الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم، أسرع هدفٍ في تاريخ بطولة كأس السوبر الإيطالي، عندما زار شباك بولونيا، الخميس على ملعب «الأول بارك» في الرياض، قبل انقضاء الدقيقة الثانية، مُفتتِحًا السجلّ التهديفي لمواجهة الطرفين ضمن نصف النهائي.

وسجّل تورام في الدقيقة 1.11 من عمر المباراة، فكتب رقمًا قياسيًا على صعيد البطولة، التي انطلقت عام 1989.

وانتزع الفرنسي صفة أسرع هدفٍ في تاريخ سوبر إيطاليا من هدف المهاجم الإيرلندي روي كين، لصالح الفريق ذاته أمام لاتسيو، في نسخة 2000.

وافتتح كين أهداف تلك المباراة، التي كسِبَها لاتسيو 4ـ3، في الدقيقة 2.02، مانحًا الإنتر تقدّمًا مبكرًا على أرضية ملعب «الأولمبيكو» في العاصمة روما.

وظل الرقم القياسي صامدًا لربع قرن حتى كسره تورام خلال نصف نهائي النسخة الجارية في الرياض، والتي أهّلَت نابولي إلى النهائي، المقرّر الاثنين، إثر فوزه 2ـ0 على إيه سي ميلان الخميس.