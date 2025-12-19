الرياض يكسب تجربة الشباب

كسب فريق الرياض الأول لكرة القدم نظيره الشباب بهدف نظيف خلال المواجهة التجريبية التي جرت الجمعة على ملعب «إس إتش جي أرينا» ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف.

وسجَّل العراقي إبراهيم بايش، لاعب الرياض، الهدف الوحيد في المباراة.

وبدأ الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب الرياض، اللقاء بتشكيلة ضمت كلًّا من الكندي ميلان بوريان، حارس المرمى، الفرنسي يوان باربيت، الإسباني سيرجيو جونزاليس، محمد الخيبري، عبد الله حسون، سليمان هزازي، البرتغالي أنطونيو توزي، الإيفواري إسماعيلا سورو، العراقي إبراهيم بايش، الفرنسي تيدي أوكو، والسنغالي ممادو سيلا.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد الإسباني إيمانويل ألجواسيل، مدرب الشباب، على تشكيلة أساسية مكوَّنة من البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، حسين الصبياني، محمد الشويرخ، الهولندي ويسلي هوديت، نواف الغليميش، علي مكي، الفرنسي ياسين عدلي، نواف العصيمي، الإسباني أوناي هيرناديز، نواف الصعدي، وماجد عبد الله.

ويستعد الرياض لمواجهة ضيفه الاتفاق، الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وبعده بيومين يلتقي الشباب مع مضيفه الاتحاد على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب الجولة ذاتها.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 8 لكل منهما بعد إسدال الستار على منافسات الجولة التاسعة من الدوري، لكن الشباب يأتي في المركز الـ13 بفارق الأهداف عن الرياض، صاحب المركز الـ 14.