نهاية 2026.. «ستان ذا مان» يعتزل التنس

يعتزم السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا، المتوَّج بثلاث بطولات كبرى في كرة المضرب، الاعتزال في نهاية موسم 2026 بـ«أفضل صورة ممكنة»، وفقًا لما كشفه الجمعة.

وكتب ابن الـ40 عامًا، في حسابه على «إنستجرام»: «كل كتاب يحتاج إلى نهاية، حان الوقت لكتابة الفصل الأخير من مسيرتي كلاعب تنس محترف».

وأضاف: «عام 2026 سيكون آخر عام لي في المنافسات، وما زلت أرغب في تحدي نفسي وإنهاء مشواري بأفضل طريقة ممكنة».

وفاز «ستان ذا مان» ببطولة أستراليا عام 2014، ورولان جاروس عام 2015، والولايات المتحدة عام 2016، في فترة هيمنة شبه كاملة للسويسري روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذين تركوا القليل من الفرص للمنافسين.

ويملك فافرينكا 16 لقبًا في بطولات رابطة المحترفين، آخرها في جنيف عام 2017. وبلغ ذروة مسيرته عندما احتل المركز الثالث في التصنيف العالمي يناير 2014، بينما يحتل الآن المرتبة الـ 157.

ويُعد فافرينكا رابع أكثر اللاعبين النشطين تحقيقًا للانتصارات «582» في البطولات، خلف الفرنسي جايل مونفيس «583» الذي أعلن أيضًا اعتزاله نهاية موسم 2026.

ويشمل سجله أيضًا ميدالية ذهبية أولمبية في الزوجي «2008 مع فيدرر»، إضافة إلى كأس ديفيس عام 2014.

ومن المقرر أن يبدأ موسمه الأخير في بيرث مطلع يناير المقبل، بحسب رابطة محترفي كرة المضرب.