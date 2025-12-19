شرم الشيخ تستضيف «عربية الهجن» وطانطان تحتضن الهجانة

اعتمد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي، رئيس الاتحاد العربي للهجن، الجمعة، مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة بطولة العرب الثالثة للهجن 2026م، والموعد الجديد للبطولة الأولى للهجانة العرب في مدينة طانطان المغربية خلال مايو المقبل.

وناقش الاجتماع، الذي تم في المنامة، العاصمة البحرينية، بحضور ومشاركة اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، واتحاد اللجان الأولمبية العربية، وممثلي الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد، تشكيل لجان الاتحاد العربي للهجن، وإطلاق الموقع الإلكتروني للاتحاد بحلّته الجديدة.

وشهد الاجتماع الإعلان عن طلب إدراج رياضة سباقات الهجن ضمن برنامج دورة الألعاب الرياضية العربية الـ16 «البحرين 2027م»، إلى جانب مناقشة روزنامة الاتحادات العربية الأعضاء، وروزنامة الاتحاد العربي للهجن لموسم 2025ـ2026م.

وفي ختام الاجتماع، رفع الأمير فهد خالص الشكر والتقدير للقيادة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، وزير الرياضة، على دعمهم اللامحدود لرياضة الهجن على المستويين الوطني والعربي، ورعايتهم واحتضانهم الاتحاد، بما يسهم في تعزيز مكانة رياضة الهجن بين الدول العربية.