سيارات «القيلات» تجذب روّاد التخييم الشتوي

تشهد مواقع التخييم إقبالًا متزايدًا من الزوار والسياح وأهالي منطقة حائل مع دخول موسم الشتاء وما يصاحبه من برودة في درجات الحرارة، إذ تتشكّل مناظر طبيعية خلابة تعكس اندماج الأمطار بجمال تضاريس المنطقة، للاستمتاع بالأجواء الشتوية خلال هذا الوقت من العام.

وتستقبل سيارات «القيلات» المجهّزة بجميع متطلبات التخييم البري روّاد الرحلات، مقدّمة لهم خيارات متنوعة في اختيار مواقع التخييم المناسبة، فيما يعمل مقدمو الخدمة المنتشرون على جنبات الطرق في مخارج مدينة حائل الشمالية والجنوبية على الوصول إلى مواقع المستفيدين مباشرة لتركيب الخيام وتوفير احتياجات التخييم من فرش وأدوات الطبخ وتجهيزات القهوة ومرافق الضيافة، وذلك وفق المواصفات التي يحدّدها المستأجر.

ويشهد هذا النوع من الخدمات إقبالًا ملحوظًا خلال موسم الشتاء والعطلات والمناسبات العائلية، ويفضّل العديد من العائلات ومجموعات الأصدقاء ومنظّمي الفعاليات الصغيرة الاستعانة بسيارات «القيلات» الميدانية لتوفير تجربة تخييم جاهزة دون عناء النقل أو التركيب.