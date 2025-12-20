«الفنية» تعيد حاجي وفرحة

تتجه اللجنة الفنية بنادي الاتحاد إلى كسر إعارة الثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، المعارين حاليًا إلى فريق الرياض الأول لكرة القدم، وذلك تمهيدًا لعودتهما إلى صفوف الفريق الاتحادي مع بداية فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل، حسبما كشفته مصادر خاصة لـ«الرياضية».

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن عقدي إعارة اللاعبين يتضمنان بندًا يتيح لنادي الاتحاد استعادة خدماتهما في فترة الانتقالات الشتوية، في حال رغب النادي في ذلك.

وشارك طلال حاجي مع فريق الرياض خلال الموسم الجاري في أربع مباريات، بإجمالي 176 دقيقة لعب، فيما جاءت مشاركات فرحة الشمراني محدودة بإجمالي 13 دقيقة في مباراة الكأس، حيث لم يحظَ بأي مشاركة في الدوري منذ انضمامه للفريق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الجهاز الفني للاتحاد إلى تدعيم صفوف الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، والاستفادة من العناصر الشابة التي تمتلك الجاهزية الفنية.