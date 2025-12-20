جيسوس يطلب إبعاد بينتو

سلم البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إدارة النادي تقريرًا يطلب فيه إعارة أو بيع عقد الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، والتعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا منه في مركز المحور، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن المدرب البرتغالي طلب أيضًا التعاقد مع مهاجم مواليد يقيد ضمن فريق تحت 21 عامًا.

وحافظ بينتو الذي انضم للقطب العاصمي صيف 2024 قادمًا من أتلتيكو البرازيلي على حضوره في جميع مباريات النصر خارج إطار دوري روشن السعودي، منذ بداية الموسم الجاري.

ولعب البرازيلي جميع مباريات الفريق ضمن السوبر السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا 2، بينما خرج من القائمة في «روشن»، باستثناء لقاء الاتحاد لحساب الجولة الرابعة الذي خاضه أساسيًا على حساب الدولي نواف العقيدي.

وبعد تأجيل الجولة العاشرة بسبب ارتباط الأخضر بكأس العرب، ستكون مباراة النصر الرسمية المقبلة أمام الزوراء العراقي، ضمن دوري أبطال آسيا 2، المقررة 24 ديسمبر الجاري على «الأول بارك» في الرياض، بدلًا من مواجهة النجمة في 21 من الشهر ذاته.

وكان النصر كسب نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة 4ـ2 في المباراة التجريبية، الأربعاء قبل الماضي، ضمن معسكره في أبوظبي، الذي استمر نحو أسبوع، قبل التعادل مع الفتح بنتيجة 2ـ2 في مواجهة تجريبية مغلقة، الأربعاء.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري بالعلامة الكاملة «27 نقطة» مع إسدال الستار على منافسات الجولة التاسعة.