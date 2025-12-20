بولونيا يخطفها بالترجيح ويحطم عادات الإنتر

وضع فريق بولونيا الأول لكرة القدم حدًّا لحضور نظيره إنتر ميلان سنويًا في مباراة حسم لقب كأس السوبر الإيطالي، بعدما هزمه مساء الجمعة في الرياض بركلات الترجيح، مُفجّرًا مفاجأة النسخة الجارية من البطولة.

وتقدّم إنتر ميلان في النتيجة مبكرًا، على ملعب «الأول بارك»، بفضل هدفٍ للمهاجم الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 2، ردّ عليه بولونيا بهدف تعادلٍ في الدقيقة 35، أحرزه المهاجم الإيطالي ريكاردو أورسوليني من ركلة جزاء.

وبعد شوط ثانٍ سلبي، احتكم الفريقان فور انتهاء الوقت الأصلي إلى ركلات الترجيح، من دون شوطين إضافيين. وأهدر لاعبو المدرب الروماني كريستيان كييفو ثلاث ركلات من خمس، في حين سجّلت كتيبة المدرب الإيطالي فينشينزو إيتاليانو ثلاثًا من الركلات الخمس.

بذلك، تأهل بولونيا إلى النهائي، المقرر الإثنين على «الأول بارك» أمام نابولي، الفائز الخميس في الملعب ذاته 2ـ0 على إيه سي ميلان.

ويخوض بولونيا منافسات السوبر الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه. وبانتصاره ضمن نصف النهائي، حرم الإنتر من خوض مباراة حسم لقب البطولة للنسخة الخامسة على التوالي.

وسجَّل الإنتر حضورًا سنويًا في مباراة اللقب منذ 2021، وتُوِّج به مرتين وخسِر في الأُخرَيين.

وأبقى تأهُل نابولي وبولونيا للنهائي فريقَ يوفنتوس منفردًا بصدارة لائحة أبطال المسابقة. ويمتلك كلٌ من ميلان والإنتر ثمانية ألقاب، وكان فوز أحدهما بالنسخة الجارية سيعني تقاسمه الأفضلية التاريخية مع «اليوفي»، صاحب الألقاب التسعة.