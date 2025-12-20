دورتموند يودع 2025 بانتصار تاسع

صعد فريق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني مؤقتًا بعد فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2ـ0، الجمعة، في افتتاح الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

وأنهى الفريق الأسود والأصفر العام بفوز تاسع في الدوري الموسم الجاري، صعد به إلى 32 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيج الثالث الذي يستضيف باير ليفركوزن السبت، وست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر قبل مواجهته مع مضيفه هايدنهايم الأحد.

وكان هدف جوليان براندت «10» كافيًا لدورتموند للفوز، قبل أن يؤكد البديل ماكسيميليان باير التفوق «90+7».

وهذا الفوز الثاني تواليًا لدورتموند في مواجهاته مع مونشنجلادباخ وواصل من خلاله سلسلة اللاخسارة أمام منافسه للمباراة السادسة تواليًا.

في المقابل، تلقى مونشنجلادباخ سابع خسارة وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ11 مؤقتًا.