الحارثي يوثق مشوار سعود العتيبي

صدر حديثًا عن دار مضامين للنشر والتوزيع كتاب يوثق سيرة الإعلامي الراحل سعود العتيبي، الذي قضى أكثر من أربعة عقود في بلاط صاحبة الجلالة.

ويتضمن الكتاب الذي جاء بعنوان «سعود بن عبد العزيز العتيبي» رحلة الكفاح وسيرة الشموخ، العديد من الأبواب مثل سيرته، ومقالاته، ومقولاته، وصوره، وقصائد رثاء، وقالوا عنه، والباب الأخير شارك فيه العديد من نجوم المنتخب السعودي، وكبار الإعلاميين، الذين رافقوا الراحل منذ بداياته.

الجدير بالذكر أن الكتاب من إعداد الزميل سلطان الحارثي، وإشراف الزميل فارس الروضان، ويتوفر حاليًا في معرض جدة للكتاب، على أن يتوفر خلال الأيام القادمة في الرياض عبر متجر دار مضامين.