عبد الحميد يقود لانس إلى تخطي أولوني

وضع سعود عبد الحميد، ظهير فريق لانس الأول لكرة القدم، بصمته الأولى، مساهمًا في تأهل فريقه إلى دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا، بعدما سجل وصنع الفوز على أولوني 3ـ1، الجمعة.

وعلى ملعب «بوليرت ديليليس» افتتح ريان فوفانا التسجيل بضربة رأسية مستغلًا عرضية سعود عبد الحميد عند الدقيقة 17، قبل أن يسجل الدولي السعودي بنفسه هذه المرة مضاعفًا النتيجة عند الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني تمكن أندريه بولتوفيش، لاعب لانس، من تعزيز النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 68. قبل أن يقلّص الضيوف الفارق عند طريق بونتي الدقيقة 85.

وهي المرة الثانية التي يشارك فيها عبد الحميد صاحب الـ26 عامًا أساسيًا مع لانس بعدما كان ضمن خيارات المدرب بيير ساج في مواجهة مينز نهاية أكتوبر الماضي.

وكانت أول مباراة له أمام ليون عندما دخل بديلاً لروبن أجيلار عند الدقيقة 86، في الوقت الذي كان فريقه متأخرًا بهدف نظيف، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة، ثم بريست في الدقيقة 76، وباريس سان جيرمان 66، وليل 69، ورين.

وبعدما كان نجم الهلال السابق أول سعودي يلعب في الدوريين الإيطالي والفرنسي، بات اليوم أول سعودي يشارك أساسيًا في بطولة كأس فرنسا أيضًا.

وكان عبد الحميد مثَّل روما الموسم الماضي، وشارك معه في 18 مباراةً رسميةً بمختلف البطولات، قبل أن تتم إعارته في الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي.