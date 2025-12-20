فابيان: إيموبيلي لم يخذلنا.. والنهائي صعب

توقّع الإيطالي جيوفاني فابيان، لاعب وسط فريق بولونيا الأول لكرة القدم، مواجهة صعبة ضد نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي، المقرر الإثنين على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وتأهل بولونيا إلى مباراة حسم اللقب، إثر فوزه بركلات الترجيح على إنتر ميلان، مساء الجمعة في الملعب ذاته.

وخلال مؤتمر صحافي بعد الانتصار، صرّح فابيان: «سيكون نهائيًا صعبًا ويجب أن نحضر له جيدًا»، وأشار إلى فريقه قائلًا: «نحن مجموعة متحدة تعمل سويًا، والتأهل من ثمار ما اجتهدنا من أجله».

وامتدح فابيان مواطنه وزميله المهاجم المخضرم شيرو إيموبيلي، مُسدِّد ركلة الترجيح الحاسمة. وصرّح: «لقد تحمل مسؤولية كبيرة ولم يخذلنا، كنا واثقين فيه، وإنه لشرف كبير أن نلعب معه».

ودعا لاعب الوسط إلى تفادي الاحتفال كثيرًا بالفوز أمام إنتر ميلان، والتركيز على الاستعداد لمباراة حسم اللقب.

وانبرى إيموبيلي «35 عامًا» لتنفيذ ركلة الترجيح الخامسة لفريقه، والعاشرة إجمالًا، وحوّلها بنجاح إلى شباك الإسباني جوسيب مارتينيز، حارس مرمى الإنتر.