إيتاليانو: اخترت الأهدأ في الترجيحيات.. ونابولي حكاية مختلفة

كشف الإيطالي فينشينزو إيتاليانو، مدرب فريق بولونيا الأول لكرة القدم، عن معيار اختياره مُسدّدي ركلات الترجيح أمام إنتر ميلان، مساء الجمعة على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وانتصر بولونيا 3ـ2 في الترجيحيات، بعد التعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي، وتأهّل إلى المباراة النهائية، التي تجمعه بنابولي الإثنين على الملعب ذاته.

وخلال مؤتمر صحافي بعد الفوز، قال إيتاليانو: «نمتلك حارسًا قويًا.. فيديريكو رافاجليا يبلغ طوله مترين ويصعُب التفوق عليه في مثل هذه الركلات».

وأضاف ردًا على سؤالٍ من «الرياضية» حول اختياره المسدّدين: «لكنني اخترت المنفّذين، وهم اللاعبون الأكثر ثباتًا وهدوءًا، وهذا العامل مؤثر للغاية، البعض يخطئ وهذا يحدث، لكننا فزنا، والانتصار يعود في المقام الأول إلى حارس مرمانا وهدوء شيرو إيموبيلي في تنفيذ الركلة الأخيرة».

وعن المباراة النهائية ضد نابولي، صرّح المدرب: «الحكاية ستكون مختلفة، كل شيء يمكن أن يحدث فيها، نعرف أننا سنواجه فريقًا قويًا يمتلك لاعبين من مستوى عالٍ، ويتوجب علينا تقديم أفضل أداءٍ ممكن». وأكمل: «فخورون بما وصلنا إليه، وآمل أن نستعيد عافيتنا بسرعة، فلدينا الرغبة الكبيرة في الفوز بعد هذه الخطوة».

ورأى إيتاليانو أن فريقه أثبت، في الآونة الأخيرة، امتلاكه الجودة والثقة. وحول مجريات المواجهة ضد الإنتر، علَّق بالقول: «عندما استقبلنا هدفًا بعد دقيقتين، وضعنا أنفسنا في موقف صعب، لكننا تعادلنا، وقاتلنا، وكنا محظوظين في النهاية».