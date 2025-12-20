كييفو: الترجيحيات حظ.. والعظماء يواصلون المحاولة

امتنع الروماني كريستيان كييفو، مدرب فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم، عن لوم لاعبيه الذين أهدروا ركلات ترجيحية أمام بولونيا، الجمعة على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وخسِر الإنتر 2ـ3 في الترجيحيات، وتأهل بولونيا إلى المباراة النهائية، التي تجمعه بنابولي الإثنين على الملعب ذاته.

وخلال مؤتمر صحافي بعد الهزيمة، صرّح كييفو: «ليس من السهل تسديد الركلات في مثل هذه الظروف، من أضاع يكفي أنه تحلى بالمسؤولية، وأنا أحييه، هي ضربات حظ، يمكن أن تصيب أو تخطئ».

وشدد الروماني على ضرورة الاستمرار والمحاولة، وعدم التوقف عند الخسارة.

وتابع: «الرجال العظماء يخرجون من منطقة الراحة، ويحاولون مرة تلو الأخرى، ويجب عليهم التمتع بالمرونة من الناحية الإنسانية أيضًا».

وتحدث كييفو عن ضغط روزنامة المباريات، قائلًا: «هذه ثامن مباراة لنا في 26 يومًا، أنا أتحمل المسؤولية في التدريبات، علاوةً على ذلك أنت تؤدي ما عليك، لكن الخصم يضغط بقوة في الوقت نفسه، ويريد الهدف نفسه، وهو الفوز».

وفي مؤتمر آخر بعد المباراة، أكد الأرميني هنريك مختاريان، لاعب وسط إنتر ميلان، أن الفريق سيحلّل ما ينقصه، من أجل التحسّن وتحقيق الأهداف.

وعن إهدار الفريق الفرص أمام المرمى، أوضح: «لا أستطيع تفسير عدم نجاحنا في ذلك، نحن نتدرب بشكل مكثف لتحسين الأمر، وما أعرفه أن علينا الاستمرار في التدريب».

وعبر مختاريان عن أسفه لخسارة مواجهة نصف نهائي السوبر، لكنه وصف بولونيا بأنه «فريق قوي للغاية».

وخلال ركلات الترجيح، سجّل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والهولندي ستيفن دي فري، وأهدر المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، ومواطنه نيكولو باريلا، لاعب الوسط، والمهاجم الفرنسي أنجي يوان بوني. في المقابل، سجّل بولونيا ثلاثًا من ركلاته الخمس، فانتصر وصعد إلى مواجهة حسم اللقب.