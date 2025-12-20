المبلغ 9 ملايين يورو.. مستحقات لابورت تورط النصر

كشف لـ "الرياضية" مصدر خاص عن أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف نادي النصر عن قيد اللاعبين سببه شكوى نادي مانشستر سيتي لعدم سداد النادي العاصمي إحدى الدفعات المستحقة جراء انتقال المدافع الإسباني إيميريك لابورت من "السماوي" إلى "الأصفر" خلال انتقالات صيف عام 2023.

وأبان المصدر أن المبلغ محل الشكوى، التي قدمها مانشستر سيتي للاتحاد الدولي، يُقدّر بـ 9 ملايين يورو حلّ موعد سدادها في 31 أغسطس الماضي.

وكان حساب "الرياضية عاجل" على منصة "إكس" قد أفاد مساء الجمعة بصدور قرار من الاتحاد الدولي "فيفا" يمنع النصر من قيد اللاعبين بسبب قضية معلقة.

وحسب المصدر، سيُرفع الإيقاف حال سداد الدفعة المستحقة.

وبعد موسمين بشعار الفريق الأصفر، باع النادي عقد لابورت الصيف الماضي إلى أتلتيك بلباو الإسباني.

ولعب المدافع، البالغ من العمر 31 عامًا، 69 مباراة مع النصر، ومنذ عودته إلى أتلتيك بلباو، ناديه قبل السيتي، خاض 13 مباراة.