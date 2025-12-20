جوشوا يُسقط صانع المحتوى بالقاضية

احتاج البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، إلى ست جولات لإسقاط بالضربة القاضية الأمريكي جايك بول، صانع المحتوى على موقع يوتيوب، الذي تحول إلى ملاكم، بنزال جرى في ميامي، السبت.

وجمعت المواجهة، التي بثها عملاق البث التدفقي «نتفليكس» بين ملاكمين متفاوتين في المستوى والحجم، مقابل جائزة مالية قُدرت بـ184 مليون دولار.

ولم تكن الجولات الأولى من النزال على قدر التوقعات بعد عرض ضعيف من الملاكمين، حيث كان بول «28 عامًا» يتفادى الاحتكاك ويفتقر إلى التوازن، فيما بدا جوشوا «36 عامًا» مترددًا على الرغم من تفوقه الواضح.

وبعد أن عُدّ بول للمرة الأولى في الجولة الخامسة، تلقى ضربة قوية في الجولة السادسة اسقطته أرضًا لينهض مرة ثانية بعد العد، قبل أن يسقط نهائيًا بالضربة القاضية، إثر لكمة يمينية مباشرة.

وبعد عام من فوزه الباهت على الأسطورة مايك تايسون، الذي كان يبلغ حينها 58 عامًا، دخل بول «1.85 م و98 كلج»، الذي كان يثير الجدل بمنشوراته على مواقع التواصل وبات مروجًا وملاكمًا محترفًا، في تحدٍ أمام منافس أصغر سنًا وأكثر خطورة منه.

فاز جوشوا «1.98 م و110 كلج» بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 2012، كما توّج بطلًا للعالم في الفئة الملكية للوزن الثقيل.

وكان من المفترض أن يواجه بول مواطنه جيرفونتا ديفيس، أحد الأسماء الكبيرة، لكن في وزن آخر، قبل أن يغيّر خططه الشهر الماضي إثر اتهامات جديدة بالعنف المنزلي ضد ديفيس.