قوائم إفريقيا.. 14 لاعبا من روشن

تقص الرباط، العاصمة المغربية، الأحد، شريط النسخة 35 من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بحضور 14 لاعبًا من أندية دوري روشن السعودي، موزّعين على قوائم 9 منتخبات مشاركة من أصل 24، في الوقت الذي يتصدّر فيه الدوري الفرنسي المشهد، مع استدعاء 51 من محترفيه لخوض غمار التحدِّي القاري.

ويُعدّ روشن الدوري الآسيوي الأكثر حضورًا في هذه النسخة، وثانيًا على مستوى بطولات الدوري العربية، بعد نظيره المصري، كما يأتي في المركز الـ 12 على مستوى العالم، بالتساوي مع البرتغالي.

وزَوَّدت أندية الدوري الفرنسي المنتخب السنغالي بـ 10 لاعبين، مقابل تقديم 6 أسماء لكل من القائمتيْن الكاميرونية والمالية، و4 للجزائر، ومثليهم للجابون وساحل العاج، فيما يتوزَّع 17 لاعبًا آخرين من «Ligue 1» على 10 منتخبات مختلفة، أبرزهم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، الفائز أخيرًا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2025.

ويأتي الدوري الإنجليزي الممتاز ثانيًا بعد الفرنسي، بتقديمه 33 لاعبًا يتوزعون على 15 منتخبًا إفريقيًا، والرصيد الأعلى منهم في القائمة السنغالية، بواقع 6 أسماء.

ويحتلّ الدوري المصري المركز الثالث في هذه القائمة بـ 31 لاعبًا، منهم 22 من قائمة منتخب «الفراعنة»، فيما تُزوِّد البطولة 7 منتخبات أخرى بمجموع 9 لاعبين.

ويتصدر الدوري المصري نظراءه الأفارقة من ناحية عدد الممثلين له في العرس القاري، يليه الدوري الجنوب الإفريقي بـ 30 لاعبًا، ثمَّ التنزاني بـ 25 لاعبًا.

ويأتي الدوري التركي سادسًا في القائمة، وثالثًا على مستوى دوريات أوروبا، بعد الفرنسي والإنجليزي، بـ 21 لاعبًا من أنديته، يتوزعون على 12 منتخبًا مشاركًا، متفوقًا باسم واحد على الدوري الإيطالي، ويليهما الدوري الألماني، خامس الأوروبيين، وعاشر القائمة الكاملة، بعدد 17 لاعبًا، ويتبعه الإسباني بـ 16 لاعبًا.

ووجب التنويه إلى احتلال الدوري الرواندي مركزًا متقدمًا في القائمة، وهو التاسع، رغم غياب منتخب رواندا عن النهائيات، إلا أن خوض فريقيْ الهلال والمريخ السودانييْن منافساته استثنائيًا خلال الموسم الجاري، أدى إلى حضور 15 لاعبًا من الدوري في كأس الأمم ضمن قائمة منتخب السودان، فضلًا عن وجود 4 أسماء إضافية من محترفيه في قوائم 3 منتخبات أخرى.