4 لاعبين ظهروا في 8 نسخ إفريقية

تميز بعض اللاعبين بكثرة مشاركاتهم وعودتهم المتكررة إلى بطولة أمم إفريقيا قبل انطلاقها الأحد في المغرب.

ونقش آخرون أسماءهم بأهداف غيرت مجرى المباريات والبطولات، بل وصاغت روايات وطنية كاملة على مدار 70 عامًا من المنافسات القارية.

ولعل من أبرز الأرقام القياسية مشاركة أربعة لاعبين في ثماني نسخ من البطولة، وهم الكاميروني ريجوبرت سونج، والمصري أحمد حسن، والتونسي يوسف المساكني، والغاني أندريه أيو.

كما أن هناك لاعبين اثنين فقط شاركا في أكبر عدد من المباريات في البطولة، هما سونج وأيو، حيث شارك كل منهما في 36 مباراة مع منتخب بلاده، فيما يعد المنتخب المصري أكثر منتخب خاض مباريات في البطولة، بلغت 111 مباراة.

ويحمل الثنائي المصري أحمد حسن، وعصام الحضري، الرقم القياسي بصفتهما أكثر لاعبين حصلا على لقب البطولة، حيث حصل كل منهما على أربعة ألقاب، أعوام 1998 ، و2006، و2008، و2010.

ويعد مولامبا نداي، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية «زائير سابقًا»، أكثر لاعب سجل أهدافًا في نسخة واحدة من البطولة، حيث سجل 9 أهداف في نسخة 1974 التي استضافتها مصر.

فيما يعد الإيفواري لوران بوكو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في مباراة واحدة بكأس أمم إفريقيا، حيث سجل خمسة أهداف في المباراة التي فاز فيها منتخب كوت ديفوار على إثيوبيا 6ـ1 في نسخة 1970.

وكانت أكثر مباراة شهدت أهدافًا التي فاز فيها المنتخب المصري على نظيره النيجيري 6ـ3 في نسخة 1963.

وكان المصري أيمن منصور من سجل أسرع هدف في البطولة بمرمى الجابون بعد مرور 23 ثانية من بداية المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري برباعية نظيفة في البطولة التي استضافتها تونس عام 1994.

ويظل الكاميروني صامويل إيتو الهداف التاريخي للبطولة، حيث سجل 18 هدفًا على مدار مشاركاته في البطولة الإفريقية في الفترة من 2000 إلى 2010.

ويظل المصري حسن الشاذلي اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثيتين «هاتريك» في البطولة، الهاتريك الأول أمام نيجيريا في نسخة 1963، والهاتريك الثاني أمام نيجيريا أيضًا في نسخة 1970.