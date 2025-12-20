فورمولا 1.. فيرستابن يُنافس برقم جديد

يدخل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، الموسم المقبل، بالسيارة رقم 3، بعدما تخلى عن السيارة رقم 1 لمصلحة البريطاني لاندو نوريس، بطل العالم.

وأوضح السائق الهولندي أن الرقم 3 هو رقم حظه، وكان عليه اختيار الرقم 33 ابتداء من عام 2015 وحتى 2021، حينما توج بلقب العالم الأول في مسيرته، لأن الأسترالي دانييل ريكاردو كان يقود السيارة رقم 3.

ومنذ ذلك الحين حقق فيرستابن ثلاثة ألقاب أخرى بوجود الرقم 1 على سيارته.