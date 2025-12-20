التعاون.. اختبارات تحدد مصير فولجيني

يخضع الفرنسي أنجيلو فولجيني، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى اختبارات طبية، الأسبوع المقبل، قبل الدخول في التدريبات الجماعية، للتأكد من تعافيه من الإصابة، التي عانى منها الفترة الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن فولجيني «29 عامًا»، لن يكون جاهزًا قبل مواجهة الخلود، الجمعة المقبل، التي تلعب لحساب الجولة الـ11 من دوري روشن، إذ يسعى الجهاز الفني بقيادة البرازيلي بريكليس تشاموسكا، إلى تسريع استشفائه حتى يكون جاهزًا قبل مباراة النجمة، بالجولة بعد المقبلة، للاستفادة من خدماته.

وتعرض لاعب الوسط الفرنسي لإصابة في مفصل القدم، خلال التدريبات التي سبقت معسكر الدوحة، وخضع لفترة علاجية وتأهيلية تحت إشراف طبيب النادي.

وكان «السكري» أنهى معسكره الخارجي، الذي استمر 12 يومًا، في الدوحة العاصمة القطرية، خاض خلاله مواجهتين تجريبيتين أمام الدحيل 0ـ2، وضمك 3ـ1.

ويحتل الفريق القصيمي المرتبة الثالثة في قائمة الدوري برصيد 22 نقطة، كسب سبع مباريات، وخسر واحدة، وتعادل مثلها.