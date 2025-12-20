قبل الشياطين.. إيمري يكشف سر أستون فيلا

أبدى الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، السبت، تفاؤله، بسبب المستوى الذي يقدمه كامل عناصره، في وقت يتطلع فيه إلى رفع سلسلة انتصاراته إلى رقم مزدوج.

وقال إيمري للصحافيين قبل مواجهة مانشستر يونايتد، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز: «بالطبع، الكيفية التي ندير فيها الفريق مع اللاعبين، والدفع بأسماء توجد دائمًا على مقاعد البدلاء، لفترات أطول، أمر مهم للغاية، المستوى الذي نقدمه لا يعود فقط إلى اعتمادنا على تشكيلة أساسية شبه ثابتة تضم في الغالب اللاعبين أنفسهم، نحن نتغير، نحاول استخدام لاعبين مختلفين، في مسابقات مختلفة، ولكن طريقة استجابتهم تمنحني الثقة، وإذا غاب لاعب لأي سبب، يمكننا الاعتماد على لاعب آخر».

وبفضل سلسلة النتائج الإيجابية، أصبح أستون فيلا على بعد ثلاث نقاط فقط من المتصدر أرسنال مع دخول عطلة نهاية الأسبوع، ويؤمن إيمري بأن فريقه لا يزال يمتلك المزيد ليقدمه، مضيفًا : «هدفي يتضمن الكثير من الجوانب التي يجب تحسينها، والكثير من الأمور التي نحتاج إلى العمل عليها، ووضع أهداف طموحة، وأولها الأحد بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، أعتقد أنه خلال 30 أو 31 عامًا، لم ينجح أستون فيلا في الفوز على مانشستر يونايتد على أرضه سوى ثلاث مرات فقط، وأرى أن هذا رقمًا صغيرًا جدًا بالفعل».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد، في اللقاء المنتظر بينهما، سيمنح فيلا انتصاره العاشرة تواليًا في كافة المسابقات قبل فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات.