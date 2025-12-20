نجوى بعد حفل الرياض: لم تتغير نظرتي

عاش جمهور موسم الرياض في نسخته السادسة ليلة طربية لبنانية على مسرح محمد عبده أرينا، جمعت الفنانين نجوى كرم، وآدم، في حفل موسيقي بتنظيم شركة روتانا، ورعاية الهيئة العامة للترفيه.

وبحسب بيان صحافي، السبت، ذكرت نجوى كرم عن اختياراتها الغنائية: «أبحث عن العصر الجديد، لكن مع الاحتفاظ بالقديم، لم تتغير نظرتي لما أقدمه، لكنني أريد أن أحب الأغنية حتى أغنيها، وأشعر بكلماتها».

وعلى المسرح أطربت نجوى حضور الحفل، مقدمة أبرز أعمالها الفنية، منها: «أمنت قلبي، هيدا حكي، خليني شوفك، حكم القاضي»، كما غنت للمرة الأولى «شريك قلبي».