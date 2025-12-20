النصر يسرع عودة غريب

وضع الجهاز الفني في فريق النصر الأول لكرة القدم برنامجًا خاصًا للاعب عبد الرحمن غريب، السبت، بهدف تسريع عودته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الشكوك لا تزال تحاصر عودة غريب قبل مواجهة الزوراء العراقي، التي تنظم الأربعاء المقبل، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري ابطال آسيا 2، على أن يكون جاهزًا قبل مباراة الأخدود دوريًا، السبت المقبل.

وأصيب غريب في عضلة السمانة قبل مواجهة نيوم، التي كسبها فريقه 3ـ1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري في 8 نوفمبر الماضي.

إلى ذلك، خضع لاعبو القطب العاصمي إلى تدريبات لياقية وتكتيكية، صباح السبت، استمرت أكثر من 120 دقيقة، طبق خلالها البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، بعض الطرق الفنية، استعدادًا للمواجهة القارية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تدريبات الأحد، ستشهد عودة اللاعبين الدوليين، عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب، التي اختتمت في الدوحة العاصمة القطرية، الخميس.

وضمن الأصفر العاصمي التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2، متصدر مجموعته الثانية بالعلامة الكاملة قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة «27 نقطة»، عقب ختام منافسات الجولة التاسعة.