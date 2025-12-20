الهلال.. مالكوم يعود والمصابون جاهزون

شارك البرازيلي مالكوم فيليبي، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، في التدريبات صباح السبت، بعد تعافيه من نزلة معوية غيبته الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخماسي حمد اليامي، ومتعب الحربي، وعلي لاجامي، والأوروجواني داروين نونيز، إضافة إلى مالكوم، باتوا جاهزين للمشاركة بدءًا من مواجهة الشارقة الإماراتي، الإثنين المقبل، لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تعافيهم التام من الإصابات المتفرقة، التي غيبتهم الفترة الماضية.

إلى ذلك، نقل الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، التدريبات إلى ملاعب الفئات السنية القريبة من مقر النادي، نظرًا لخضوع الملعب الرئيس إلى الزراعة الشتوية الروتينية، التي تمتد نحو الـ10 أيام.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الفريق إلى الإمارات ظهر الأحد، على أن يجري اللاعبون تدريبًا واحدًا على الملعب الرئيس بالشارقة، استعدادًا لهذه للمواجهة القارية.

ويحتل الهلال صدارة مجموعة «الغرب» في دوري أبطال آسيا، بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الخامسة.