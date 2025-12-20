حكيمي جاهز قبل مواجهة الافتتاح

أكد أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، السبت، تعافيه من إصابة في الكاحل، وجاهزيته للمشاركة في افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، الأحد.

وكانت مشاركة قائد منتخب المغرب في البطولة، التي تنظم على أرضه، محل شك، بعد إصابته في أربطة الكاحل أثناء لعبه مع فريقه باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي.

وكانت هناك تكهنات حول تعافيه منذ ذلك الحين، ‌لكن حكيمي «27 عامًا» كان واثقًا من إمكانية ‌مشاركة ⁠عشية ​المباراة ‌الافتتاحية، الأحد.

ويستهل منتخب المغرب البطولة التي تستمر لمدة شهر واحد بمواجهة جزر القمر في الرباط، على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن حصول حكيمي على المزيد من الوقت للتعافي.

وقال للصحافيين، السبت: «أشعر أنني بحالة جيدة. أتابع البرنامج التأهيلي مع الأطباء والمدرب وليد الركراكي. بعد ⁠ذلك، سنرى ما سيقرره المدرب. يمكنكم أن تسألوه».

وأضاف: «كنت خائفًا بعد ‌إصابتي. لم أكن أريد الغياب عن ‍كأس الأمم التي نستضيفها».

وتابع: «أردت أن أكون هناك مع الفريق، لا أعرف ‍متى سألعب، لكن أشعر بأنني جاهز».

وتوج حكيمي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» الشهر الماضي، لكنه ظهر في الحفل الذي استضافته الرباط على عكازين، ما أثار الشكوك حول ما إذا كان سيتعافى في الوقت المناسب للنهائيات.

لكن الركراكي اختاره بالتشكيلة في ‌وقت سابق من هذا الشهر، ثم ظهر في صورة وهو يتدرب مع بقية اللاعبين هذا الأسبوع.