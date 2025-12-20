غانا ومنافس الأخضر أبرز الغائبين عن إفريقيا

يعد منتخب غانا الأول لكرة القدم، المتوج باللقب أربع مرات، الغائب الأبرز عن نهائيات النسخة الـ 35 من كأس الأمم الإفريقية في المغرب، إلى جانب غينيا والرأس الأخضر، الذي يلعب في مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم المقبلة.

ومنتخب غانا ثاني أكثر المنتخبات الإفريقية مشاركة في النهائيات برصيد 24 مشاركة «تتفوق عليه مصر فقط بـ26 مشاركة وكوت ديفوار بـ25»، كما يحتل المركز الثالث في عدد الألقاب المحققة بفارق لقب واحد خلف الكاميرون الثانية، وثلاثة خلف الفراعنة أصحاب الرقم القياسي.

وأنهى منتخب «النجوم السوداء» التصفيات في المركز الرابع الأخير في مجموعته السادسة، حيث خسر أمام أنغولا والسودان اللتين حجزتا بطاقتي النهائيات.

وهي المرة الأولى تغيب فيها غانا، بطلة أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، عن العرس القاري بعد 10 نسخ متتالية.

ووفق «الفرنسية»، لم تتأخر غانا في فرض نفسها منذ أول ظهور لها في النهائيات عام 1963، حيث بلغت المباريات النهائية لأربع نسخ متتالية، متوجة باللقب في 1963 و1965، وحلت وصيفة عامي 1968 و1970.

وحلت غانا وصيفة خمس مرات أعوام 1968 و1970 و1992 و2010 و2015، وثالثة مرة واحدة عام 2008، ورابعة أربع مرات أعوام 1996 و2012 و2013 و2017.

وتبقى أسوأ مشاركة لغانا في البطولة الأهم بالقارة، فكانت في نسخة 2006، عندما خرجت من دور المجموعات في مصر بعد أن حققت تعادلًا واحدًا وخسرت مباراتين، واكتفت بتسجيل هدف واحد مقابل ستة أهداف في شباكها.

بغيابها عن نسخة المغرب، ستُحرم الجماهير من متابعة نجومها على خاصة محمد قدوس، جناح توتنام الإنجليزي، وأنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث، وإينياكي وليامس، مهاجم أتلتيك بلباو الاسباني.

عزا مدربها أوتو أدو الفشل الذريع في بلوغ أمم إفريقيا إلى الغيابات الكثيرة والإصابات التي عانت منها صفوفه، لكنه عوَّض في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، حيث قادها إلى العرس العالمي، الذي تبقى أفضل نتيجة لها به ربع نهائي نسخة 2010 في جنوب إفريقيا.

لكن غانا ستكون حاضرة في العرس القاري ممثلة بمدربها ومدافعها الدولي السابق جيمس كويسي أبياه الذي يشرف على تدريب السودان.

وحذت الرأس الأخضر حذو غانا، وعوضت إخفاقها في التأهل إلى العرس القاري بإنجاز غير مسبوق بلغت من خلاله نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها لتلعب مع المنتخب السعودي وإسبانيا والأوروجواي في المجموعة الثامنة.

خيبت الرأس الأخضر الآمال في التصفيات الإفريقية بحلولها رابعة وأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة خلف مصر وبوتسوانا وموريتانيا، وهي التي بلغت ربع نهائي نسختي 2013 في مشاركتها الأولى و2023، وثمن نهائي 2021.

ولم تكن حال غينيا، وصيفة نسخة 1976، أفضل من غانا والرأس الأخضر، وفشلت بدورها في التأهل إلى النهائيات بحلولها ثالثة في مجموعتها الثامنة خلف جمهورية الكونغو الديموقراطية وتنزانيا.