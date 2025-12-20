جراف (المدربون .. شحاتة وجيامفي الأكثر تتويجا)

آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
جراف (المدربون .. شحاتة وجيامفي الأكثر تتويجا)
2025.12.20 | 06:13 pm
الأكثر قراءة
1
المبلغ 9 ملايين يورو.. مستحقات لابورت تورط النصر
2
الأصفر ينطلق من «دار النصر».. وجيسوس يستعين بالشباب
3
«الفنية» تعيد حاجي وفرحة
4
عبد الحميد يقود لانس إلى تخطي أولوني
5
جيسوس يطلب إبعاد بينتو
6
الحارثي يوثق مشوار سعود العتيبي
7
الاتفاق يكسب تجريبية ضمك بثنائية
8
الاتفاق يبحث عن بديل كوكا
Previous
Next
اخترنا لكم
غرائب إفريقيا.. هجوم مسلح ومدرب يمارس السحر
الأصفر ينطلق من «دار النصر».. وجيسوس يستعين بالشباب
«فيفا» يوقف 15 ناديا سعوديا
سجن أكبر مجرم بالتاريخ مدى الحياة
الثالث عربيا.. بدأ بالنقاط وعاد بعد غياب
×
الكرة السعودية
2025-12-20 16:40:13
الهلال.. مالكوم يعود والمصابون جاهزون
الصورة .. قصة
2025-12-20 14:49:01
أجواء باردة
الكرة السعودية
2025-12-19 18:24:07
الهلال يستعيد اليامي.. ومالكوم يغيب
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
قصص رياضية
2025-12-17 16:13:34
في أعوام إخفاقات الأخضر خلال عهد المسحل.. ماذا قدمت منتخبات خليجية وعربية؟
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-20 16:40:13
الهلال.. مالكوم يعود والمصابون جاهزون
الكرة السعودية
2025-12-20 16:36:32
النصر يسرع عودة غريب
الكرة السعودية
2025-12-20 15:41:03
التعاون.. اختبارات تحدد مصير فولجيني
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-20 00:06:59
«الفنية» تعيد حاجي وفرحة
الكرة السعودية
2025-12-19 14:00:10
الجمعة.. الاتحاد إجازة قبل ناساف
الكرة السعودية
2025-12-17 23:39:18
فابينيو.. عقد ومركز جديد
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-20 16:36:32
النصر يسرع عودة غريب
الكرة السعودية
2025-12-20 02:28:13
المبلغ 9 ملايين يورو.. مستحقات لابورت تورط النصر
الكرة السعودية
2025-12-20 00:12:06
جيسوس يطلب إبعاد بينتو
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-19 15:36:42
الأهلي يسترد الزبيدي وحامد
الكرة السعودية
2025-12-18 21:41:08
قبل مواجهة الهلال.. الأهلي يقيل مدرب الرديف
الكرة السعودية
2025-12-16 20:01:24
الأهلي.. ميندي مستمر حتى 2028
Previous
Next
×
منوعات
2025-12-16 16:41:07
«عرس مطنطن» و«ولادة مبكرة» يكتبان أول حضور للمسرح السوري
منوعات
2025-12-16 00:04:07
طرح تذاكر نهائيات WBC Boxing Grand Prix
فيديو
2025-12-15 22:03:04
موسم الرياض يكسر حاجز الـ8 ملايين زائر
Previous
Next
×
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
ESports
2025-12-11 17:26:18
الأخضر الإلكتروني يبلغ ربع نهائي العالم
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث