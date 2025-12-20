أمام نيوكاسل.. تشيلسي يرفض الخسارة

قلب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم تأخره بهدفين أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، وعاد بتعادل ثمين 2ـ2 من ملعب «سانت جيمس بارك» ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري، السبت.

وتقدم نيوكاسل في الشوط الأول بهدفي مهاجمه الألماني نيك فولتيماده «4 و20»، قبل أن يقلّص ريس جيمس الفارق من ركلة حرة في الشوط الثاني «49»، ويدرك التعادل عبر البرازيلي جواو بيدرو «66».

ورفع تشيلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع متأخرًا بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، الذي بإمكانه انتزاع المركز الأول من أرسنال المتصدر «36 نقطة»، ولو لفترة قصيرة في حال فوزه على ضيفه وست هام في وقت لاحق اليوم، علمًا أن أرسنال يحلّ ضيفًا على إيفرتون في ختام منافسات اليوم.

وفشل نيوكاسل، الذي مٌني بخسارة سادسة أمام سندرلاند 0ـ1 في الديربي خلال المرحلة الماضية، وردّ اعتباره الأربعاء بإلحاقه هزيمة بفولهام 2ـ1 في ربع نهائي كأس الرابطة، في انتزاع النقاط الثلاث ليقبع في المركز الـ 11 موقتًا برصيد 23 نقطة.